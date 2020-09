18 settembre 1960: Milan, contro l’Alessandria esordisce Rivera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’avventura di Gianni Rivera con il Milan iniziò nell’estate 1960 quando il Diavolo lo prelevò dall’Alessandria, squadra in cui giocava e città dove è nato.

Il debutto ufficiale con i colori rossoneri arrivò esattamente 60 anni fa, in Coppa Italia, proprio contro la sua ex squadra. Il Milan quel giorno vinse 3-5 al secondo turno, ed estromise i piemontesi dalla competizione.

Ma quel giorno in casa Milan viene ricordato, non solo per l’esordio di Rivera, ma anche per la grande prestazione di un altro pilastro del tempo: Josè Altafini.

Altafini realizzò 3 gol in quel match. Tornando a Rivera, quel giorno fu schierato nel ruolo di ala destra, posizione in campo che non gli piaceva molto.

Dall’anno successivo, con Nereo Rocco in panchina, Rivera iniziò a giocare costantemente come mezzala o trequartista e rese al meglio, concludendo la carriera con il Milan dopo 19 anni.

TUTTE LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN IN TEMPO REALE >>>