18 ottobre 2000: Milan, ecco gli ultimi gol di Albertini in rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 20 anni fa, il Milan disputò un rocambolesco match contro il Barcellona valido per il girone iniziale della Champions League 2000/2001. La partita terminò 3-3, e le emozioni furono molte.

Davanti a quasi 80.000 tifosi, i rossoneri di Alberto Zaccheroni giocarono contro i catalani allora allenati da Serra Ferrer. L’arbitro scozzese Hugh Dallas decretò il fischio d’inizio alle 20.45. Per il Barcellona, le reti furono messe a segno da Rivaldo. Una tripletta sensazionale per il brasiliano che, meno di 2 anni più tardi, sarebbe diventato un calciatore proprio del Milan. Per il Diavolo invece, da segnalare la doppietta di Demetrio Albertini e il gol di Josè Mari. Con quella doppietta, Albertini mise a segno i suoi ultimi gol con la maglia rossonera. Caso strano, li segnò proprio contro il Barcellona, club con cui nel 2005 chiuse la carriera da calciatore. Una partita spettacolare con ribaltamenti di fronte da entrambe le parti. Il Milan passò quel girone, mentre il Barcellona no.