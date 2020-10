18 ottobre 1989: Milan, Rijkaard e Van Basten stendono il Real Madrid

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Era il 18 ottobre di 31 anni fa, quando il Milan di Arrigo Sacchi affrontava il Real Madrid allenato da John Toshack.

La partita era valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 1989/1990. I rossoneri vinsero il match di San Siro per 2-0 grazie ai rapidi gol di Frank Rijkaard (dopo 9 minuti) e di Marco Van Basten (dopo 14 minuti). Una partita, diretta dal tedesco Aron Schmidhuber, sempre in controllo dei rossoneri, che deliziarono gli oltre 68.000 spettatori presenti quella sera. Il ritorno in Spagna non fu semplice per il Milan, ma nonostante la sconfitta per 1-0, passò il turno. In questa Coppa Campioni, fu grande l’apporto di Rijkaard, visto che il Milan vinse la competizione con un suo gol in finale contro il Benfica.