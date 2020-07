18 luglio 1986: parte la prima stagione del Milan targato Berlusconi

MILAN NEWS – Per tutti i tifosi del Milan, l’anno 1986 rappresenta una sorta di seconda fondazione.

Stiamo parlando dell’arrivo di Silvio Berlusconi come Presidente del club. Insediatosi ufficialmente nel febbraio 1986, il 18 luglio dello stesso anno, ci fu l’inizio ufficiale del Milan targato Berlusconi con la presentazione della squadra all’Arena Civica di Milano. Davanti a circa 10.000 tifosi in festa esaltati per l’inizio della nuova stagione, alle 17.30, due elicotteri atterrarono sul prato dell’Arena. A bordo c’erano Silvio Berlusconi, e tutti i giocatori rossoneri. Al suono delle “Valchirie”, la famosissima opera di Richard Wagner, i giocatori vennero presentati uno alla volta dal presentatore Cesare Cadeo (scomparso purtroppo un anno e mezzo fa). Fu una festa per l’intera società in cerca di riscatto dopo anni bui in cui la videro retrocessa per 2 volte. Quel giorno, il 18 luglio 1986, partì ufficialmente la prima stagione del Milan targato Silvio Berlusconi.

Anni dopo, il capitano della squadra Franco Baresi, affermerà: “La squadra si trovò a Linate senza rendersi conto di quello che stava accadendo. Ci presero in giro, ma con gli elicotteri il Presidente dimostrò subito la voglia di stupire. E noi capimmo che il vento era cambiato…”. Seguirono 30 anni di successi.

