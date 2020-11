17 novembre 2012: Napoli-Milan 2-2, che doppietta di El Shaarawy!

Amarcord Napoli-Milan: la doppietta di El Shaarawy nel 2012

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 17 novembre di 8 anni fa, il Milan pareggiava nel finale una partita contro il Napoli grazie alla doppietta di Stephan El Shaarawy.

I rossoneri di Massimiliano Allegri, dopo aver perso il campionato l’anno precedente, erano in un momento di down e di cambiamento. L’unico che in quel periodo tenne in piedi la squadra, fu proprio El Shaarawy. Infatti, il Milan aveva perso da poco, fra gli altri, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi e Gianluca Zambrotta.

Quel giorno, al San Paolo, il Napoli andò in vantaggio per 2-0 con i gol di Gokhan Inler e Lorenzo Insigne. Il Diavolo accorciò le distanze prima della fine del primo tempo con il ‘Faraone’, che, a meno di 10 minuti dalla fine, trovò il gol del pareggio con un tiro da fuori area che non lascio scampo all’allora portiere partenopeo, Morgan De Sanctis. Il pubblico accorso allo stadio quel giorno (oltre 52.000 persone), vide un bel match combattuto fra due squadre che si affrontarono a viso aperto. Grazie a Stephan El Shaarawy i rossoneri strapparono un prezioso punto.