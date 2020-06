16 giugno 1981: quella volta in cui Cruijff ha vestito la maglia del Milan

MILAN NEWS – Il 16 giugno di 39 anni fa, Johan Cruijff disputò la sua unica partita con il Milan.

Nel 1981, l’imprenditore italiano Silvio Berlusconi (che 5 anni più tardi divenne Presidente del club rossonero), si affacciò al mondo del calcio organizzando il primo Mundialito per Club, evento calcistico non ufficiale trasmesso su Canale 5. Alla prima edizione del torneo parteciparono le due formazioni meneghine (Milan e Inter), Feyenoord, Santos e Penarol.

L’allora 34enne Cruijff, in odore di trasferimento a Milano sponda Diavolo, giocò per 45 minuti con la maglietta rossonera sulle spalle, prima di venire sostituito a fine primo tempo. Era Milan-Feyenoord, e Cruijff apparve in condizione fisiche non buone a causa di un’operazione agli adduttori della gamba sinistra fatta appena 20 giorni prima. Per la cronaca, quel match terminò 0-0, e la prima edizione di quella manifestazione fu vinta dall’Inter. Quella contro il Feyenoord, squadra con cui Cruijff giocò nella stagione 1983/1984 chiudendo la sua carriera ca calciatore, fu l’unica sua apparizione con la maglia del Milan, visto che il possibile passaggio ai rossoneri non si concretizzò. A fine partita, lo stesso calciatore disse: “Ho avuto l’onore di vestire la maglia del Milan…”.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓