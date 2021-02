16 febbraio 2019 – Atalanta-Milan 1-3: Piatek spara due volte

16 febbraio 2019 – Atalanta-Milan 1-3

Esattamente due anni fa, il Milan si impose 3-1 in casa dell’Atalanta trascinato da una grandissima prestazione di Krzysztof Piatek. Il centravanti polacco, arrivato in rossonero da circa un mese, realizzò una splendida doppietta ribaltando il momentaneo gol del vantaggio bergamasco di Remo Freuler. In mezzo alle due reti del polacco ci fu anche il gol di Calhanoglu. A fine stagione, però, il Milan arrivò quinto ad un solo punto dall’Inter, mentre l’Atalanta chiuse al terzo posto.