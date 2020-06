15 giugno 1977: Coppa Italia, ampia vittoria del Milan sul Bologna

MILAN NEWS – Il 15 giugno 1977, esattamente 43 anni fa, il Milan vinceva per 5-0 contro il Bologna nel girone di semifinali della Coppa Italia di quell’edizione.

I rossoneri, allenati da Nereo Rocco, che subentrò a Giuseppe Marchioro nel corso della stagione, vinsero quell’importante partita con le reti di Giorgio Braglia, Alberto Bigon, Egidio Calloni, Giorgio Morini, e Aldo Maldera. Il Milan vinse quel girone di semifinale e poi conquistò la coppa in finale contro l’Inter. Dopo una stagione non entusiasmante, i rossoneri ritrovarono compattezza proprio in quel match contro il Bologna e riuscirono a portare a casa un trofeo.

