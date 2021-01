15 gennaio 2020 – Piatek spara per l’ultima volta con il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente un anno fa, il 15 gennaio 2020, il Milan eliminava a San Siro la SPAL in Coppa Italia. Nel 3-0 finale, ci fu anche la firma del Pistolero Krzysztof Piatek che sbloccò il risultato segnando il gol dell'1-0 al 20′. Per il polacco fu l'ultima realizzazione con la maglia rossonera, dal momento che circa due settimane più tardi venne ceduto in Germania, all'Hertha Berlino. Le altre due reti furono segnate da Castillejo e Theo Hernandez.