14 giugno 1967: il Milan vince la Coppa Italia per la prima volta

MILAN NEWS – Il rapporto del Milan con la Coppa Italia, non è mai stato splendido. Infatti, solo alla 20esima edizione, i rossoneri alzarono il trofeo al cielo per la prima volta.

Era il 14 giugno 1967, e la finale in quell’anno, si giocò a Roma. I rossoneri allenati da Arturo Silvestri (storico difensore proprio del Milan negli anni del GreNoLi), vinsero 1-0 contro il Padova di Humberto Rosa grazie alla rete di Amarildo. Sandokan (così era soprannominato il tecnico Silvestri) e i suoi ragazzi, portarono nella Milano rossonera il trofeo per la prima volta. Un successo importante quello, che pose le basi per la vittoria del campionato (dell’anno successivo) e della Coppa Campioni (2 anni dopo).