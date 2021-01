13 gennaio 2008: Pato segna il primo gol con il Milan | News

Ultime Notizie Milan News: il primo gol di Pato

MILAN NEWS – Come dimenticare Alexandre Pato. Il brasiliano, a 17 anni, fu acquistato da Adriano Galliani e Ariedo Braida per la cifra sorprendente di 22 milioni di euro nel 2007. Tanti infortuni hanno condizionato il suo rendimento in rossonero, ma la classe era purissima.

A tal proposito ricordiamo che il 13 gennaio 2008, a San Siro, Pato ha segnato il suo primo gol con la maglia del Milan. L'ha fatto in un Milan-Napoli, terminato con il risultato di 5 a 2. Le reti, oltre a quella del brasiliano, furono realizzare da Seedorf, Kakà e Ronaldo (autore di una doppietta).