Compleanno Milan, quando è nato il club? Perché ci sono due date di nascita?

La presunta data di fondazione del 16 dicembre 1899 non è certa, ma soltanto convenzionale, sebbene ancor oggi sia la più accreditata e condivisa dalla maggioranza dei tifosi rossoneri, in quanto non è indicata sull'atto costitutivo della società (peraltro mai rinvenuto): infatti alcune autorevoli ricerche storiografiche specializzate, indicano - in maniera piuttosto inequivocabile - il 13 dicembre come giorno più probabile di nascita del Milan, come abbiamo visto.

Tra le fonti storiche più attendibili ed autorevoli in materia abbiamo L'Annuale della Famiglia Meneghina del 1958, che, dalla penna del giornalista Mario Zappa, recita testualmente: “Sulla carta d’identità del socio rossonero c’è scritto: Il Milan Cricket and Foot-Ball Club è nato in città il 13 dicembre 1899, per volontà di un gruppo d’inglesi al quale si associò il non dimenticato presidente Pirelli”.

Inoltre, a risolvere in modo definitivo la diatriba, ci ha pensato Luigi La Rocca, uno dei più grandi storici rossoneri in assoluto, grazie ad un certosino e capillare lavoro di ricerca storica e di incrociamento dei documenti e delle fonti, effettuato alla Biblioteca Braidense di Milano, per verificare la data in cui è stata pubblicata la notizia della fondazione del Milan Cricket and Foot-Ball Club.

In occasione di un'intervista rilasciata esattamente un anno fa ad un quotidiano, La Rocca ha affermato a tal proposito: “La conferma compare in quarta pagina della Gazzetta dello Sport di venerdì 15 dicembre 1899, che reca le notizie sugli eventi accaduti il 13 dicembre. La certezza della data di fondazione non esiste, ma sicuramente non può essere il 16 dicembre, essendone stata data notizia sul giornale del 15 dicembre.

Questa informazione, all’epoca del centenario rossonero, nel 1999, non era disponibile in quanto era consultabile solo il microfilm montato con fotogrammi temporalmente invertiti. Come si suol dire: tre indizi fanno quasi una prova. Il primo indizio che abbiamo è la data certa in cui venne pubblicata la notizia, il secondo riscontro è certificato dal giornalista Mario Zappa sull’Annuario della Famiglia Meneghina del 1958. Il terzo, infine, è che le riunioni sociali dei Pionieri del Milan si svolgevano di norma, contrariamente a quanto si possa ipotizzare, il mercoledì. E il 13 dicembre 1899 era un mercoledì”.

Tuttavia, uno dei motivi per i quali viene spesso riportata - peraltro erroneamente - la data del 16 dicembre 1899 quale giorno di fondazione del Milan Cricket and Foot-Ball Club, e che spiega in gran parte la natura equivoca e confusionaria dell'informazione, risiede nel fatto che, a quell'epoca, le notizie non viaggiavano con la velocità con cui vengono diffuse al giorno d'oggi: a questo proposito basti pensare addirittura che la Gazzetta dello Sport, che a quel tempo usciva nelle edicole soltanto due volte alla settimana, diede l'annuncio della fondazione del Milan soltanto 48 ore dopo dall'avvenimento.

Prima del prezioso lavoro di ricerca e scoperta storica effettuato da La Rocca infatti, si riteneva - in modo abbastanza univoco - che l'edizione della Gazzetta di lunedì 18 dicembre 1899, in cui si fa cenno alla fondazione del Club, fosse la più antica in assoluto, salvo poi aver rinvenuto un altro numero del quotidiano datato appunto 15 dicembre, nel quale viene fatta menzione di tale evento, come abbiamo visto.

Abbiamo detto dunque che il 16 dicembre, giorno convenzionalmente riportato dagli annali per indicare la nascita del Milan, non è univocamente accettato da tutti gli storici, anche perché non esiste un atto costitutivo che sia arrivato ai nostri giorni e questo non è un problema di poco conto. La mancanza di un documento ufficiale infatti alimenta la leggenda della nascita di un mito, le cui origini si perdono in modo sommario in uno degli ultimi giorni di dicembre, l'ultimo del XIX secolo.

Ma conferisce allo stesso tempo un fascino straordinario, tipico di quello straordinario contesto storico conosciuto come la belle époque, che ha visto nascere le più grandi invenzioni dell'umanità come il cinema, l'aereo, la radio, il telefono, l'elettricità, il motore a scoppio e...il Milan Cricket and Foot-Ball Club".

