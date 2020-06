12 giugno 1955: il Milan vince il suo quinto Scudetto della storia

MILAN NEWS – Dopo 4 anni senza successi, il Milan tornò sul tetto d’Italia vincendo la Serie A 1954/1955.

Un campionato condotto sempre in testa dagli uomini allenati da Bela Guttmann prima, e da Hector Puricelli poi. La vittoria aritmetica arrivò esattamente 65 anni fa, il 12 giugno 1955, con una netta vittoria per 6-0 contro la SPAL. Grande protagonista del match Scudetto su Gunnar Nordahl che segnò ben 4 gol. Le altre 2 reti furono segnate da Jorgen Sorensen e da Eduardo Ricagni. Nonostante il trio GreNoLi si fosse sciolto per il passaggio di Gren alla Fiorentina, Nordahl e Liedholm furono grandi protagonisti di quella cavalcata vincente in Serie A. Nordahl vinse anche il titolo di capocannoniere con 27 reti. Altri giocatori da menzionare per quella stagione, sono sicuramente Cesare Maldini e Juan Alberto Schiaffino. Una bella ricorrenza oggi, per uno Scudetto vinto con una giornata d’anticipo.