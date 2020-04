12 Aprile 2005 – Inter-Milan in Champions League: petardi e partita finita

ULTIME NEWS MILAN – Sono trascorsi ben 15 anni da una partita indelebile nella memoria non solo dei tifosi in questione. In Champions League va in scena il derby di ritorno Inter-Milan, valido per i Quarti di Finale della competizione, terminato all’andata per 2-0 a favore dei rossoneri. L’inizio del match sembra continuare a dare ragione alla squadra di Carlo Ancelotti, che passa in vantaggio con il missile da fuori area di Andriy Shevchenko. Poi il buio: alcuni tifosi decidono che la partita non debba finire e danno inizio ad un vergognoso lancio di petardi, uno dei quali colpisce in pieno Nelson Dida, che non può far altro che accasciarsi sul terreno di gioco.

L’arbitro cerca di far ripartire la sfida, ma non c’è niente da fare: la partita viene poi assegnata a tavolino al Milan per 3-0. Un ricordo dolceamaro per i tifosi del Milan, felici sì per il passaggio in semifinale, ma amareggiati per il brutto spettacolo al quale sono stati costretti ad assistere.

