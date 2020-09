11 settembre 1949: debutto con il Milan per Liedholm e Gren

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’11 settembre 1949, il Milan allenato da Lajos Czeizler debuttava nel campionato di Serie A di quell’anno contro la Sampdoria allo stadio Marassi di Genova.

Davanti a oltre 32.000 spettatori, i rossoneri proposero per la prima volta il trio delle meraviglie Gre.No.Li (Gren, Nordahl, Liedholm). Infatti, quel giorno, ci fu il debutto assoluto in maglia Milan per Nils Liedholm e Gunnar Gren. Gunnar Nordahl invece, era in rosa già dal gennaio dello stesso anno. Per la cronaca il match si concluse con la vittoria del Diavolo per 1-3 contro i blucerchiati, e Liedholm segnò anche una rete. Il Milan concluse poi quel campionato al secondo posto con 57 punti, a meno 5 lunghezze dalla Juventus che si laureò campione d’Italia.