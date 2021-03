11 Marzo 2007, Maldini raggiunge 600 presenze in Serie A con il Milan

Maldini, l’anniversario delle 600 presenze in Serie A

Esattamente 14 anni fa, Paolo Maldini tagliava il traguardo delle 600 presenze in Serie A con la maglia del Milan. Una traguardo straordinario per l’attuale direttore tecnico rossonero che però arrivò in una partita non proprio fortunata. L’11 Marzo 2007, infatti, andò in scena il famoso derby contro l’Inter del primo Ronaldo milanista. Al vantaggio del brasiliano, risposero prima Julio Ricardo Cruz, poi Zlatan Ibrahimovic, autore del definitivo 2-1. Intanto stasera è tempo di Manchester United-Milan. Ecco la nostra esclusiva con i segreti della squadra inglese