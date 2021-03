11 Marzo 1900: la prima partita in assoluto del Milan

Milan, un anniversario importante

L’11 marzo 1900 al ‘Campo Trotter‘ di Milano alle ore 15:00 andò in scena la prima partita in assoluto del Milan Cricket and Football Club.

L’avversario di turno fu la Società Educazione Fisica Mediolanum, e il risultato vide vincere per 2-0 il Milan grazie alle reti di David Allison (che in quell’occasione segnò il primo gol della storia del Milan) ed Herbert Kilpin, che del Diavolo era stato il fondatore.

In palio vi fu la ‘Medaglia del Re’ offerta dalla Società di mutuo soccorso ‘Esercito‘ che fece devolvere il contributo di 400 lire ricevuto da Umberto I per i festeggiamenti del suo ventennale. Siamo ancora agli albori del calcio tant’è che le due squadre si presentarono senza stabilire con precisione le regole del gioco. La partita durò 80 minuti (2 tempi da 40 minuti). Intanto stasera è tempo di Manchester United-Milan. Ecco la nostra esclusiva con i segreti della squadra inglese