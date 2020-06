11 giugno 1993: il Milan di Fabio Capello incontra Nelson Mandela

MILAN NEWS – Esattamente 27 anni fa, il Milan campione d’Italia in carica per la 13esima volta nella sua storia, incontrò Nelson Mandela a Johannesburg.

I rossoneri allenati da Fabio Capello fecero una tournée estiva di fine stagione in Australia, e prima di raggiungere la terra dei canguri, si fermarono in Sud Africa a salutare Mandela. Tutta la delegazione milanista incontrò il leader politico prima in forma privata proprio l’11 giugno, e poi in forma pubblica il giorno successivo per un’amichevole allo stadio ‘Ellis Park’ da giocare contro gli Orlando Pirates, uno dei club calcistici più antichi del Sud Africa. Davanti a 60.000 persone, il Milan venne salutato da Mandela, che strinse la mano a tutti i componenti della squadra. Molti dei giocatori rossoneri definirono quel momento come emozionante. Per la cronaca il match finì 2-3 per il Milan, e le reti del Diavolo furono messe a segno da Jean Pierre Papin (doppietta) e Roberto Donadoni.

