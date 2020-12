11 dicembre 2005: Milan, l’Inter vince il derby con il gol di Adriano di mano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sono passati esattamente 15 anni dal derby che l’Inter vinse 3-2 al 90esimo con un gol di Adriano di mano.

Da qualche anno i nerazzurri non vincevano un derby, anzi, ne perdevano tanti anche in maniera pesante, e quel giorno grazie a un gol irregolare convalidato dall’arbitro Domenico Messina, tornarono al successo. Siamo in pieno Calciopoli (che scoppiò 6 mesi più tardi), e il Milan allenato da Carlo Ancelotti perse quella partita contro gli uomini di Roberto Mancini, che erano nettamente inferiori. Davanti a un pubblico di oltre 76.000 unità, i nerazzurri si portarono in vantaggio con un rigore di Adriano poi pareggiato dal gol, sempre su rigore, di Andriy Shevchenko. A metà ripresa è di nuovo l’Inter a passare in vantaggio con Obafemi Martins. Il Milan trovò il 2-2 con Jaap Stam, ma al 90esimo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, fu ancora Adriano a segnare. Il suo gol irregolare fu lo stesso convalidato dall’arbitro. Mille polemiche scaturirono i giorni successivi, ma a nulla valsero. L’’Imperatore’ Adriano riportò l’Inter alla vittoria in un derby.