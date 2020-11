10 Novembre 1988: Stella Rossa-Milan, la vittoria storica a Belgrado (Video)

Milan, la storica vittoria di Belgrado

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una data storica che ha cambiato per sempre la storia del Milan. Esattamente 32 anni fa, la squadra allora guidata da Arrigo Sacchi vinse la storica partita contro la Stella Rossa ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Impossibile dimenticare la disavventura del giorno prima, con una nebbia talmente fitta a Belgrado da costringere l’arbitro a rinviare il match al giorno successivo. Il Milan era in svantaggio per 1-0, ma il giorno dopo fu tutta un’altra storia… In finale, successivamente, il Diavolo annichilì la Steaua Bucarest con un secco 4-0 firmato da Marco Van Basten e Ruud Gullit. Ecco il video:

LA VITA DI IBRA DIVENTERA’ PRESTO UN FILM: ECCO QUANDO USCIRA’ >>>