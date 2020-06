10 giugno 1951: dopo 44 anni il Milan torna campione d’Italia

MILAN NEWS – Il 10 giugno di 69 anni fa, il Milan tornava sul tetto d’Italia vincendo il quarto Scudetto della sua storia, il primo dal dopo guerra.

Erano infatti ben 44 anni che i rossoneri non si laureavano campioni d’Italia. Quell’anno ci riuscirono arrivando davanti all’Inter di un solo punto. Era la penultima giornata e nonostante la sconfitta interna per 1-2 contro la Lazio, il Milan riuscì a festeggiare il titolo grazie alla contemporanea vittoria del Torino sui rivali nerazzurri.

Grandi protagonisti di quello scudetto furono i 3 svedesi Gunnar Gren, Gunnar Nordahl e Nils Liedholm (Gre.No.Li). Nordahl addirittura segnò 34 gol in quella Serie A. Fondamentali in quel campionato furono anche il portiere Lorenzo Buffon e i difensori centrali Arturo Silvestri e Andrea Bonomi. A guidare al successo il Milan c’era l’ungherese Lajos Czeizler, coadiuvato da Antonio Busini nel ruolo di direttore tecnico. Uno scudetto, vinto con una giornata d’anticipo, che rimarrà per sempre nella storia del Milan.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓