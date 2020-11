1 novembre 2015: il Milan di Mihajlovic vince contro la Lazio di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’1 novembre di 5 anni fa, il Milan allenato da Sinisa Mihajlovic vinceva 1-3 all’Olimpico di Roma contro la Lazio allenata da Stefano Pioli.

Una partita carica di emozioni per Mihajlovic, visto che affrontava la sua ex squadra, con cui si è tolto numerose soddisfazioni quando faceva il calciatore. Pioli invece, mai si sarebbe aspettato di allenare il Milan (dopo che è passato anche dall’Inter) pochi anni dopo. Il calcio è così, soprattutto a livello professionistico. Il match in questione era valido per l’11esima giornata del campionato di Serie A 2015/2016. I rossoneri, come detto, vinsero in maniera netta, grazie alle reti di Andrea Bertolacci, Philippe Mexes e Carlos Bacca. Per i biancocelesti, siglò il gol della bandiera Ricardo Kishna nel finale di gara. Campionato amaro quello per entrambi i tecnici di questa partita. Infatti, Mihajlovic venne sostituito da Cristian Brocchi alla 32esima giornata, mentre Pioli, una giornata prima, venne sollevato dall’incarico per fare posto a Simone Inzaghi. Il Milan chiuse settimo con 57 punti, mentre la Lazio ottava con 54.