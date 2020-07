1 luglio 1973: il Milan vince la sua terza Coppa Italia della storia

MILAN NEWS – Un anno dopo il trionfo nella Coppa Italia 1972, il Milan di Nereo Rocco, bissò il successo l’anno successivo.

Esattamente 47 anni fa, i rossoneri si imposero in finale contro la Juventus, nel re-match del girone di semifinale dell’anno precedente. Stesse squadre, stessi allenatori (nel Milan Rocco e nella Juventus Cestmír Vycpálek). La partita vide i bianconeri passare in vantaggio nel primo tempo con una rete di Roberto Bettega, pareggiata dal rigore trasformato da Romeo Benetti nella ripresa. I supplementari non cambiarono il risultato e si arrivò ai calci di rigore, che premiarono la squadra milanese per 5-2 grazie agli errori bianconeri dello stesso Bettega, di Pietro Anastasi e Luciano Spinosi. Il Milan così, poté festeggiare la sua terzo Coppa Italia della storia, la seconda consecutiva.

