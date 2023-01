TOP VIDEO 2022 – Ibrahimovic e il ginocchio svuotato con una siringa

Tutti siamo in attesa di Zlatan Ibrahimovic, che a breve dovrebbe riuscire a recuperare e tornare in campo con il Milan, pronto a riabbracciarlo. Lo svedese classe 1981 ha lavorato per mesi per riuscire a tornare in campo. Tutti ricordano lo scorso anno, quando per giocare si è svuotato il ginocchio dai liquidi ogni settimana. Tanto dolore, tanta sofferenza, tanti sacrifici. Però alla fine ha funzionato: il Milan è tornato Campione d'Italia per la 19esima volta. Ora si punta alla seconda Stella e Ibrahimovic ha lavorato così per quasi un anno per recuperare dopo l'operazione al ginocchio. Terapie su terapie e ora Ibrahimovic è quasi pronto al rientro in campo, finalmente.