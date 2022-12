TOP VIDEO 2022 Virali: in Giappone il rigore infinito

Questo video è successo in Giappone, in un torneo giovanile, calcio di rigore che ha ricordato molto da vicino quanto accadeva nel cartone.

Quello che potete osservare nel video in alto è successo in Giappone, in un torneo giovanile, dove c'è stato calcio di rigore che ha ricordato molto da vicino quanto accadeva nel cartone animato Holly e Benji, amato da tutti i bambini. Questo calcio di rigore arriva da un torneo giovanile. Proprio come i protagonisti del celebre cartone animato "Holly e Benji", i tempi d'esecuzione sono a dir poco dilatati. Per fortuna del calciatore, quanto meno, poi è arrivata la rete. Possiamo solo immaginare cosa sarebbe successo se dopo tutta questa attesa per compagni e tifosi si fosse fatto parare il calcio di rigore dal portiere o lo avesse mandato fuori dallo specchio della porta...