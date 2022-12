TOP VIDEO 2022: Donnarumma e le papere al PSG

Tante le papere di Gianluigi Donnarumma al PSG, come questa contro il Marsiglia, gara del campionato di Ligue 1 che si è giocata qualche mese fa. Eccola in questo video.

Tante le papere di Gianluigi Donnarumma al PSG, come questa contro il Marsiglia, gara del campionato di Ligue 1 che si è giocata qualche mese fa. Eccola in questo video in alto. Il portiere classe 1999 non si è mai ripreso del tutto dopo l'addio al Milan, che invece ha superato la sua partenza alla grande e sostituendolo con un portiere che si è rivelato addirittura migliore, numeri alla mano. Sarebbe comunque bastato guardare le prestazioni con oggettività. Donnarumma, invece, volendo essere altrettanto oggettivi, ha calato il livello delle proprie prestazioni in modo considerevole e le varie papere ne sono una dimostrazione abbastanza evidente.