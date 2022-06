Ibrahimovic show: i gol in Serie A per lo Scudetto del Milan (Video)

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha segnato 8 gol e fornito 3 assist in 23 gare della Serie A 2021-2022: rivediamoli tutti nel video

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha segnato 8 gol e fornito 3 assist in 23 partite disputate nella Serie A 2021-2022. Anche se prossimo ai 41 anni, con tanti acciacchi fisici ed a mezzo servizio, Ibra è risultato comunque decisivo, in campo e fuori, nella conquista del 19° Scudetto rossonero. Rivediamo, dunque, tutte le prodezze stagionali di Zlatan in questo video pubblicato dal club meneghino sui propri account social ufficiali.