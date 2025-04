🚨 CLAMOROSO MILAN: CONCEICAO PUÒ RESTARE? ECCO COSA STA SUCCEDENDO 🔴⚫️

Sembrava tutto deciso: Conceição fuori a fine stagione, nuovo progetto in partenza. E invece no: qualcosa sta cambiando. Il Milan ha trovato una quadra col modulo, i risultati stanno arrivando e la finale di Coppa Italia potrebbe cambiare molte cose. Da quando la squadra lavora una volta a settimana, i miglioramenti ci sono stati ed è stata trovata una direzione. Il gruppo ha recepito le idee dell’allenatore, che ha avuto bisogno di tempo… Ma ora ha messo insieme un’identità chiara. La società però resta fredda, soprattutto per questioni legate agli atteggiamenti fuori dal campo e alla gestione delle situazioni. E forse sarebbe lo stesso Conceicao a non voler restare. Nel nostro nuovo video analizziamo se veramente il portoghese può restare. Guarda il video completo qui sotto, lascia mi piace, iscriviti, condividi e commenta per dire la tua!