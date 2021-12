Amarcord – 23 dicembre 2016, al Milan la Supercoppa Italiana (Video)

Esattamente cinque anni fa, il 23 dicembre 2016, il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana a Doha (Qatar) battendo la Juventus ai rigori

Esattamente cinque anni fa, il 23 dicembre 2016 , il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana , battendo a Doha ( Qatar ) la Juventus ai calci di rigore. I tempi regolamentari e supplementari erano terminati 1-1 : bianconeri in vantaggio al 18' con un colpo di testa di Giorgio Chiellini ; pareggio rossonero al 38' con un inserimento di Giacomo 'Jack' Bonaventura su assist di Jesús Suso .

Alla lotteria dei rigori, poi, gli errori di Gianluca Lapadula per il Milan, di Mario Mandžukić e di Paulo Dybala per la Juventus (strepitosa parata di Gianluigi Donnarumma). Il penalty decisivo per la vittoria del Diavolo di Vincenzo Montella sulla 'Vecchia Signora' di Massimiliano Allegri fu realizzato da Mario Pašalić.