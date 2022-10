Verona-Milan 1-2: gol e highlights (10^ giornata Serie A) | Video

Il Milan di Stefano Pioli vince in casa dell' Hellas Verona di Salvatore Bocchetti nel posticipo domenicale della 10^ giornata della Serie A 2022-2023 .

Partita difficile, su un campo ostico, il 'Bentegodi', per i rossoneri. Primo tempo terminato sul punteggio di parità, con un autogol per parte.

Prima Miguel Veloso , in seguito alla bruciante cavalcata di Rafael Leão sulla sinistra; quindi Matteo Gabbia , sulla conclusione del difensore scaligero Koray Günter .

Nel secondo tempo, una traversa di Roberto Piccoli non lascia dormire sonni tranquilli al Diavolo. Il portiere dell'Hellas, Lorenzo Montipò , diventa protagonista con tre interventi sugli attaccanti del Milan.

Nulla può, però, all'81', sull'incursione di Sandro Tonali, ben servito da Ante Rebić, per la rete che regala i tre punti ai Campioni d'Italia in carica. Vediamo ora, dunque, gol e highlights di Verona-Milan del 'Bentegodi' nel video della Lega Serie A.