Stagione 1998/1999, Milan-Parma 2-1: gli highlights del match (Video)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan, in occasione del match contro il Parma di domani sera, ha voluto condividere un piacevole ricordo che riguarda un match del passato contro i ducali. Orologi indietro all’11 aprile 1999, la stagione dello scudetto vinto con Alberto Zaccheroni in panchina. I rossoneri vanno sotto al minuto 39′ per un gol di Abel Balbo, ma poi rimontano grazie ai gol di Paolo Maldini (59′) e Maurizio Ganz (72′). Ecco gli highlights.

