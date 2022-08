Serie A, Sassuolo-Milan 0-0: gli highlights della partita (VIDEO)

Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa contro il Sassuolo: non una grande prestazione dei rossoneri che conquistano un punto

Questo pomeriggio è andato in scena l'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A che ha visto affrontarsi al 'Mapei Stadium' Sassuolo e Milan. Non una bella partita, in realtà, come dimostra anche il risultato finale. 0-0 al termine dei 90 minuti di gioco, con un Milan non brillante che ha dovuto fare i conti con un Sassuolo molto difensivo. L'unica vera palla gol del match, però, è capitata sui piedi di Domenico Berardi, il quale si è visto parare il calcio di rigore da Mike Maignan. Ecco, di seguito, gli higlights del match. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>