ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri sera è andata in scena Milan-Atalanta, partita terminata con il risultato di 1-1. Per i rossoneri rete di Hakan Calhanoglu, mentre per i nerazzurri gol di Duvan Zapata, tutto nei primi 45 minuti.



