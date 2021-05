Serie A Femminile, Milan-Verona 2-2: gol e highlights del match (Video)

Il Milan Femminile termina il suo campionato con un pareggio per 2-2 contro il Verona. Ecco gol e highlights del match

Passerella finale per il Milan Femminile dopo la conquista aritmetica di un posto in Champions League archiviato la scorsa settimana. Le ragazze di Maurizio Ganz terminano il campionato con il 2-2 contro il Verona; al vantaggio di Jelenčić risponde Dowie nel primo tempo. Nella ripresa le avversarie tornano in vantaggio con il bel gol di Susanna, ma le rossonere riagguantano ancora il pareggio, stavolta con Tamborini. Ecco gol e highlights del match. Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming