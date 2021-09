Primavera 1 – Milan-Roma 2-2: ecco gol e highlights della partita (Video)

Il profilo ufficiale Twitter del settore giovanile del Milan ha pubblicato gol e highlights della gara della Primavera contro la Roma

Il Milan Primavera è ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Nella partita di oggi al Centro Sportivo Vismara contro la Roma, i ragazzi di Federico Giunti non sono andati oltre al 2-2. I rossoneri sono andati in svantaggio per due volte dopo i gol di Afena-Gyan e di Oliveras, ma sono stati bravi ad agguantare il pari con Di Gesù e Capone. Ecco gol e highlights del match pubblicati dal profilo Twitter del settore giovanile del Milan. Le probabili scelte di Stefano Pioli per Juventus-Milan: formazione quasi obbligata