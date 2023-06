Milan-Verona 3-1: gol e highlights (38^ giornata Serie A) | Video

Milan-Verona 3-1, gol e highlights

Il Milan di Stefano Pioli conclude la Serie A 2022-2023 al quarto posto in classifica, con 70 punti, battendo l'Hellas Verona per 3-1 a 'San Siro' nell'ultima giornata di campionato. I rossoneri, così, concludono degnamente una stagione difficile e spediscono i gialloblu a giocarsi lo spareggio con lo Spezia per la permanenza nella massima serie.