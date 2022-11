Milan-Spezia 2-1: gol e highlights (13^ giornata Serie A) | Video

Milan-Spezia 2-1, gol e highlights della 12^ giornata della Serie A 2022-2023: Daniel Maldini punge, ma Olivier Giroud non delude mai

Una partita incredibile, pazza, ma che finisce nel migliore dei modi. Il Milan gioca un buon primo tempo, trova il gol con una bella azione avviata dia Ismael Bennacer e chiusa al meglio da Theo Hernandez . I rossoneri, però, non chiudono la partita un po' per sfortuna, un po' perché poco incisivi. Tra traverse e occasioni sbagliate, si va negli spogliatoi con uno striminzito 1-0.

Nel secondo tempo Daniel Maldini punisce la sua ex squadra con un bel tiro a giro che si spegne sul palo lontano. Un episodio che sveglia nuovamente la squadra di Stefano Pioli. Sandro Tonali trova un gol meraviglioso, ma il Var lo cancella perché l'azione è viziata da un fallo iniziale di Fikayo Tomori. A far esplodere San Siro ci pensa il solito Olivier Giroud, che si toglie la maglia per festeggiare: già ammonito, viene espulso. Vediamo ora, dunque, gol e highlights di Milan-Spezia 2-1 di San Siro nel video pubblicato dal canale YouTube del Milan.