Milan-Modena, gli highlights del match e i cinque gol (VIDEO)

Ieri si è giocata Milan-Modena, con i rossoneri che si sono imposti per 5-0. Sui social il club ha pubblicato il video con i gol. Eccolo.

Ieri pomeriggio si è giocata la seconda amichevole stagionale, Milan-Modena. I rossoneri si sono imposti con un secco 5-0, maturato tutto nel primo tempo e in gran parte nei primi minuti. Subito protagonista Brahim Diaz, spagnolo classe 1999 tornato in rossonero da poco, che ha segnato il primo gol e fornito l'assist per il raddoppio del suo coetaneo portoghese Rafael Leao. Poi gioia anche per Fikayo Tomori, inglese classe 1997 riscattato, per Rade Krunic, bosniaco classe 1993, e per Theo Hernandez, francese del 1997. Dopo il match, su Twitter il Milan ha pubblicato un video con gli highlights e i gol. Eccolo: "I gol e le migliori giocate negli highlights della seconda amichevole stagionale". Intanto ecco le top news di mercato sul Milan quest'oggi >>>