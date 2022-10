Milan-Juventus Femminile 4-3, che vittoria! ecco gol e highlights (Video)

Il Milan va subito in vantaggio di due gol con la doppietta flash di Kosovare Asllani. Il gol di Bonfantini aveva spaventato un po' tutti, ma Martina Piemonte ha messo subito in chiaro le cose con il momentaneo 3-1. Nel secondo tempo Mesjasz prova a mettere in ghiaccio la partita, ma Girelli segna una doppietta nel finale. Troppo tardi però per trovare il pari: tre punti a casa per le ragazze di Maurizio Ganz! Ecco gol e highlights condivisi dal profilo ufficiale Twitter del Milan. Milan, buone notizie per Dest e Brahim Diaz: gli aggiornamenti sulle loro condizioni