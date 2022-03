Milan Femminile, 2-0 alla Fiorentina: gol e highlights della partita (Video)

Ecco gol e highlights di Milan-Fiorentina, partita valida per la 18^ giornata della Serie A Femminile. Bergamaschi e Tucceri Cimini in gol

Dopo tre pareggi consecutivi il Milan Femminile torna finalmente alla vittoria. Tre punti fondamentali per la squadra di Maurizio Ganz, che scavalca il Sassuolo e rimane in scia alla Roma, distante 5 punti. La Juventus, prima in classifica, è lontana ben 10 punti. Primo gol firmato dal capitano Valentina Bergamaschi, che inizia bene l'azione e poi sfrutta al meglio una respinta non perfetta del portiere viola. Azione abbastanza confusa anche quella che ha portato al secondo gol delle rossonere, con Linda Tucceri Cimini che spacca la porta con il destro. Ecco gol e highlights di Milan-Fiorentina Femminile. Milan, un big lascia il Manchester United a parametro zero: i rossoneri ci pensano.