Milan-Bodo/Glimt 3-2: gol e highlights del match | VIDEO

Tutti i gol di Milan-Bodo/Glimt

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vi siete persi i gol della partita di ieri sera tra Milan e Bodo/Glimt? Nessun problema, ve li facciamo rivedere noi attraverso un video pubblicato su YouTube da DAZN.

Partita che si accende fin dai primi minuti con gli ospiti norvegesi che passano dopo un quarto d’ora con Junker che anticipa Gabbia e fa secco Donnarumma col mancino. La risposta rossonera arriva subito con Calhanoglu che realizza con un perfetto mancino dal limite dell’area. La rimonta, dopo una serie di occasioni pericolose dei rossoneri, si completa alla mezz’ora con la rete a porta vuota di Lorenzo Colombo, che realizza al suo debutto da titolare in prima squadra. All’intervallo è 2-1 per la formazione di Stefano Pioli.

La ripresa si apre con il bellissimo gol al volo di Calhanoglu che sfrutta al meglio il corner di Castillejo. Per il turco doppietta e assist in una serata davvero perfetta per lui. I norvegesi però non hanno alcuna intenzione di abdicare e Hauge realizza con un bel destro dalla lontananza il gol del 3-2. I rossoneri soffrono in alcune occasioni, ma vanno vicinissimo alla quarta rete con Daniel Maldini – gol annullato per fuorigioco – e Saelemaekers il cui tocco sotto viene tolto sulla riga di porta da un difensore norvegese.