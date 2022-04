Inter-Milan 3-0: gli highlights (semifinali Coppa Italia) | Video

Ecco gol e highlights di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. I rossoneri recriminano per il gol annullato a Ismael Bennacer

Finisce in semifinale il cammino del Milan in Coppa Italia. La partita si mette subito in salita dopo il bel gol in girata di Lautaro Martinez dopo nemmeno cinque minuti. I rossoneri reagiscono bene e trovano diverse occasioni da gol, ma non riescono a concretizzarle, evidenziando ancora una volta i problemi in attacco. Ne approfitta l'Inter che, al contrario, si dimostra cinica con il secondo gol del numero 10 argentino.