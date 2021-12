Genoa-Milan 0-3: gol e highlights (15^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlitghs di Genoa-Milan, gara valida per la 15^ giornata di Serie A. Zlatan Ibrahimovic e Junior Messias regalano i tre punti

Una vittoria che mancava da tre giornate, troppo per una squadra ambiziosa come il Milan. Ad aggravare il quadro c'erano le due sconfitte consecutive e i 7 gol complessivi subiti in due partite. Serviva una reazione immediata per non scivolare in classifica e tenere il passo delle prime della classe. Obiettivo raggiunto per un Milan cinico e finalmente abbottonato in difesa. La sblocca Zlatan Ibrahimović dopo 10 minuti ancora su calcio di punizione, così come era accaduto contro la Roma all'Olimpico. A rendere il risultato più rotondo ci ha pensato poi Junior Messias, alla sua prima gara da titolare con il Diavolo. Un colpo di testa e un tiro piazzato che sigillano il risultato sul 3-0. Ecco gol e highlights in questo video pubblicato dal Milan su YouTube. Ancora la Ligue 1 nei pensieri del Milan: nuovo difensore dalla Francia?