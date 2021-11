Fiorentina-Milan 4-3: gol e highlights (13^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Fiorentina-Milan 4-3. Prima sconfitta in Serie A per il Diavolo, a cui non basta un grande Zlatan Ibrahimovic

Renato Panno

Prima o poi doveva capitare. Il Milan subisce la prima sconfitta in stagionale contro la Fiorentina. Allo stadio 'Artemio Franchi' finisce 4-3 per i padroni di casa, bravi a sfruttare al massimo le tante disattenzioni dei rossoneri. Ciprian Tatarusanu, da eroe del derby, si trasforma in uno dei tanti protagonisti in negativo insieme, innanzitutto, a Matteo Gabbia e Theo Hernandez. Dusan Vlahovic è spietato e segna una doppietta così come Zlatan Ibrahimovic, bravo a propiziare anche l'autorete di Venuti allo scadere. Ecco gol e highlights di Fiorentina-Milan in questo video pubblicato dal club rossonero su YouTube. Un top player del Real Madrid si libera, il Milan può provarci