Dubai Supercup, Arsenal-Milan 2-1: gol e highlights del match (VIDEO)

Sconfitta per il Milan nella Dubai Supercup contro l'Arsenal: negli Emirati Arabi la partita amichevole finisce 2-1 in favore dei Gunners

Prima partita amichevole per il Milan di Stefano Pioli in questo ritiro invernale a Dubai. I rossoneri oggi pomeriggio hanno affrontato l'Arsenal nella Dubai Supercup, gara che si è conclusa con una vittoria dei Gunners per 2-1. Le reti portano le firme di Odegaard e Nelson, mentre è di Tomori il gol del 2-1 finale. Nonostante la sconfitta, il Milan ha disputato una buona gara anche se ha dovuto fare a meno di assenze notevoli. Attraverso il proprio profilo Twitter, il Diavolo ha pubblicato i gol e gli highlights del match. Dubai Supercup, Arsenal-Milan 2-1: le pagelle dei rossoneri.