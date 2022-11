Cremonese-Milan 0-0: gli highlights (14^ giornata Serie A) | Video

Cremonese-Milan 0-0, gli highlights

Non sfonda il Milan di Stefano Pioli che, in casa della Cremonese di Massimiliano Alvini, rimedia soltanto uno scialbo pareggio a reti bianche. Il Napoli di Luciano Spalletti, ora, vola in classifica a +8 sui rossoneri e persino Inter e Juventus, molto negative in questo avvio di stagione, si stanno sensibilmente avvicinando al Diavolo nella graduatoria del massimo campionato.