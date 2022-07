Amichevole Wolfsberger-Milan 0-5, Diavolo show: gol e highlights (Video)

La terza amichevole europea del Milan si è trasformata in un vero e proprio trionfo. Dopo un inizio equilibrato, i rossoneri hanno asfaltato il Wolfsberger con un 5-0 che non ammette repliche. In evidenza le prestazioni dei soliti Rafael Leao e Theo Hernández, ma attenzione anche a Yacine Adli, impiegato da Stefano Pioli sulla trequarti. Un gol, un assist e tantissime buone giocate per il francese classe 2000.