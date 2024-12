Vis Pesaro-Milan Futuro, info e dove vederla: ecco tutti i dettagli

QUI VIS PESARO — I marchigiani stanno vivendo un ottimo momento di forma, come testimoniato dalle tre vittorie consecutive (contro Rimini, Lucchese e SPAL) e in generale dai 19 punti raccolti nelle ultime otto partite, risultati valsi un bel balzo in classifica, vicino alle posizioni che qualificherebbero alla fase nazionale dei Playoff di C. Al Benelli, in particolare, è arrivata una sola sconfitta in campionato - a settembre contro la Ternana - con sole cinque reti incassate in tutto. Agli ordini di Mister Stellone una rosa che bilancia esperienza e gioventù: nel primo caso si possono citare il centrale Tonucci, l'ex Inter Obi e gli attaccanti Nicastro (5 gol in stagione per lui, diffidato insieme a Cannavò e Palomba) e Pucciarelli; nel secondo il giovane portiere croato Vuković - ben 8 clean sheet finora - oltre al difensore Coppola e all'ala Obinna, rispettivamente in prestito da Pisa e Venezia col secondo particolarmente protagonista nell'ultimo periodo.

Alla vigilia ha parlato il centrocampista della Vis Pesaro, ex Frosinone, Luca Paganini: "Non dobbiamo prendere sotto gamba nessuno, il Milan Futuro ha giovani di qualità e servirà una prestazione gagliarda. La prepariamo bene come sempre e scendiamo in campo per fare bella figura davanti a una cornice importante come la nostra".

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV — In Italia, la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App e acmilan.com.

QUI SERIE C — Vis Pesaro-Milan Futuro sarà agli ordini dell'arbitro Mauro Gangi, sezione di Enna. Il direttore di gara siciliano ha già arbitrato i nostri avversari in questa stagione (Vis Pesaro-Arezzo 3-0 alla seconda giornata) mentre con i colori rossoneri c'è un precedente che risale alla Coppa Italia Primavera 2022/23, ovvero Milan-Spezia 4-0. A completare la squadra arbitrale i guardalinee Rizzello (Casarano) e Leotta (Acireale) oltre al quarto ufficiale Rashed (Imola).

Pineto-Rimini 1-1 ha aperto, venerdì 13, la 19ª giornata del Girone B di Serie C. Il programma di sabato 14 prevede Legnago-Ascoli (alle 15.00, terminata 0-1), Sestri Levante-Carpi alle 17.30 e Campobasso-Pescara alle 19.45. Il resto del turno si disputerà domenica 15. Quattro le sfide alle 15.00, ovvero Pontedera-Perugia, Ternana-Virtus Entella, Torres-Lucchese e Vis Pesaro-Milan Futuro; due alle 17.30, ovvero Arezzo-Pianese e Gubbio-SPAL.

Ecco la classifica: Pescara e Ternana (-2) 39; Virtus Entella 37; Torres e Vis Pesaro 32; Arezzo 29; Rimini* 28; Pianese, Campobasso, Pineto* e Ascoli* 24; Perugia 22; Gubbio e Carpi 21; Lucchese e SPAL (-3) 17; Pontedera e Milan Futuro 16; Sestri Levante 13; Legnago Salus* 12. (* = una partita in più)