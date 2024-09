Torres-Milan Futuro, ecco come e dove seguire il match in tv e streaming

Il Milan Futuro volerà in casa della Torres per recuperare la 3^ giornata di Serie C. Ecco come si potrà seguire il match in tv e streaming

Redazione PM 17 settembre 2024 (modifica il 17 settembre 2024 | 22:01)

Il Milan Futuro scenderà in campo domani, 18 settembre, alle 20:45 a Sassari. I ragazzi di Daniele Bonera recupereranno la 3^ giornata di Serie C contro la Torres. La partita è saltata per una regola del campionato, che prevede l'annullamento di una gara in caso una squadra abbia tre o più convocati dalle rispettive nazionali. Il Milan Futuro ha tanti ragazzi convocati spesso nelle nazionali under 19 o 21 e quindi non si poteva che rinviare.