Settore Giovanile Milan: Weekend decisivo per Primavera e Under 15!

Un fine settimana importante per il Settore Giovanile rossonero. Grande appuntamento per la Primavera di Mister Guidi che, dopo aver acciuffato i playoff nell'ultimo turno contro il Genoa, sabato alle 18.00 al Viola Park affronta il Sassuolo nei Quarti di finale, in partita secca. Fondamentale la vittoria, perché un pareggio eliminerebbe i rossoneri per via del miglior piazzamento degli avversari in campionato. In campo nel weekend anche le due Under 15: la femminile sabato alle 17.30 contro il Sarnico, la maschile domenica nel ritorno dei Quarti di finale contro la Roma, dopo aver vinto 4-0 l'andata al PUMA House of Football.